Состояние воды в реке Новая улучшилось

В сравнении с исследованиями прошлого года, состояние воды в реке Новая стало намного лучше.
Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию. В сентябре петербургские инспекторы по охране окружающей среды взяли новые пробы воды в реке. Исследования показали, что на данный момент в воде отсутствуют обнаруженные годом ранее этиленгликоль и бутиловый спирт, а также ацетон.
Токсичные вещества попадали в реку вместе со сточными водами аэропорта «Пулково», на данный момент «Пулково» не использует выпуски, вредящие Новой. Процесс оздоровления водоема по-прежнему находится на контроле комитета по природопользованию.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителю деревни Большой Луцк в Ленинградской области выписали штраф на полторы тысячи рублей за оставленный возле реки Луга пакет с мусором.