Состояние воды в реке Новая улучшилось

Взятые в сентябре 2019 года образцы природных вод показали намного лучшие результаты, нежели прошлогодние исследования. Фото: Комитет по природопользованию

Взятые в сентябре 2019 года образцы природных вод показали намного лучшие результаты, нежели прошлогодние исследования. Фото: Комитет по природопользованию

В сравнении с исследованиями прошлого года, состояние воды в реке Новая стало намного лучше.

Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию. В сентябре петербургские инспекторы по охране окружающей среды взяли новые пробы воды в реке. Исследования показали, что на данный момент в воде отсутствуют обнаруженные годом ранее этиленгликоль и бутиловый спирт, а также ацетон.

Токсичные вещества попадали в реку вместе со сточными водами аэропорта «Пулково», на данный момент «Пулково» не использует выпуски, вредящие Новой. Процесс оздоровления водоема по-прежнему находится на контроле комитета по природопользованию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жителю деревни Большой Луцк в Ленинградской области выписали штраф на полторы тысячи рублей за оставленный возле реки Луга пакет с мусором.