Дрозденко пожаловались на петербургский мусор в Лужском районе

Ленинградцы просят разобраться с полигоном, на который свозят отходы не только из региона, но и города.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прямую линию, в рамках которой ему рассказали о полигоне в Лужском районе. Жительница поселка Мшинская заявила, что у населенного пункта скопилось огромное количество мусора – его свозят на полигон с разных уголков региона, а также Санкт-Петербурга.

Глава Ленинградской области рассказал, что не доволен сложившейся ситуацией. Он отметил, что власти Северной столицы не спрашивали, когда отвозили мусор в удаленные места Ленинградской области. Глава Лужского района заверил, что нормы не нарушены и все под контролем. Дрозденко заверил, что полигон расширять не собираются.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Янино закрыли нелегальный мусорный полигон. Там находятся порядка 1,5 тысячи кубометров отходов на площади 1,5 га.