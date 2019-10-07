Стали известный симптомы рака на теле человека

Эксперты считают, что о заболевании можно догадаться, рассматривая кожу.

Обо всем рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканал «Россия 1». Он рассказал, как обнаружить у себя рак, не ходя к врачу. В первую очередь стоит обратить внимание на собственное тело. Сухость, зуб, черный акантоз и темные пятна на коже говорят о наличии злокачественной опухоли. При наличии подобных симптомов стоит обратиться к врачу и проверить свое здоровье. Также онкологию определяют по ногтевой пластине – синий ноготь говорит о меланоме.

Серьезным сигналом для похода к специалисту может стать избыточный рост волос на лице у женщин и плохое заживление ран. Также эксперты уверяют, что порой рак не дает о себе знать на протяжении долгого времени. Так что нужно периодически сдавать анализы, чтобы не запускать ситуацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком. Британскому музыканту два года назад поставили неутешительный диагноз — рак простаты. Об этом он рассказал в автобиографии.