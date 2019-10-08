Премьер Японии заявил о «суверенитете» над Южными Курилами

Синдзо Абэ: суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках очередных парламентских прений твердо заявил, что «суверенитет Японии» охватывает также четыре северных острова (так в стране принято называть российские южные Курильские острова), сообщает ТАСС.

Также политик подчеркнул, что такая позиция властей является базисной и неизменной.

Кроме того, Абэ отметил, что переговоры между Россией и Японией прогрессируют. Так, было организовано посещение Курильских островов бывшими жителями, они смогли навестить могилы своих предков. Также планируется ряд общих торговых проектов России и Японии, рассказал министр.

Ранее GazetaSPB сообщила о сбоях в заседании ООН из-за невыдачи российским дипломатам виз.