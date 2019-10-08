Стоимость ОСАГО в России увеличится в два раза

Установка "жучка" в автомобиль будет добровольной. Фото: Baltphoto

Установка "жучка" в автомобиль будет добровольной. Фото: Baltphoto

Министерство финансов РФ предложило законопроект, согласно которому стоимость ОСАГО поднимется почти в два раза. Подорожания страховки смогут избежать те водители, которые согласятся установить в свое авто специальный «жучок».

Речь идет о «жучке», который сможет фиксировать данные автомобилистов об их скоростном режиме, маршрутов поездки, а также резкости торможения. Ожидается, что благодаря подобной мере, российские водители станут реже нарушать ПДД.

При этом подчеркивается, что оснащение машины средством фиксации будет проходить на добровольной основе, сообщают «Известия».

Стоимость ОСАГО в среднем поднимется на 80% для тех, кто откажется от установки «жучка».

Ранее GazetaSPb сообщала, что после реформы ОСАГО тарифы могут снизиться. Цель пересчета тарифов — снизить стоимость обязательного страхования для безаварийных водителей.