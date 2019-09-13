Минфин: после реформы ОСАГО тарифы могут снизиться

После изменения системы расчета тарифов страхования, цены на него могут стать ниже в 3-4 раза для аккуратных водителей.

Законопроект о переходе на новую систему планируется рассмотреть в первом чтении в Государственной думе уже в сентябре. Цель пересчета тарифов — снизить стоимость обязательного страхования для безаварийных водителей. В то же время, «лихачей» ждут наиболее высокие цены ОСАГО. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Аккуратному владельцу автомобиля «автогражданка» обойдется в 2,5 тысячи рублей. Стоимость наиболее дорогого полиса будет составлять 15-16 тысяч рублей.

Благодаря этим изменениям, страховщики получат возможность самостоятельно формировать наиболее подходящий тариф.

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