Фудкорты покоряют рынок Петербурга

За последние два месяца в торговых комплексах Северной столицы появились 32 новых точки общественного питания.

Такое количество заведений открылось в Петербурге за период с июля по сентябрь 2019 года. При этом за то же время в прошлом году было зарегистрировано лишь девять точек. Однако, несмотря на увеличившееся количество, площадь мест общепита уменьшается: с 200 квадратных метров помещения сократились до 60-80.

Такими выводами поделилась консалтинговая компания Colliers International. Кроме того, как отмечают эксперты, активность на петербургском рынке развлечений заметно снизилась. За 2019 год помещения в торговых центрах арендовали лишь пять подобных организаций. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был почти в два раза больше — девять. А в 2017 и вовсе двенадцать.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ТРЦ «Галерея» намереваются продать за 80 млрд рублей.