Петербуржцев ждут длинные выходные в ноябре

Жителей Петербурга, как и остальных россиян, в связи с празднованием Дня народного единства ждут длинные выходные.

В этом году День народного единства выпадает на понедельник, по этой причине россияне будут отдыхать три дня подряд — со 2 по 4 ноября включительно.

Замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Иван Шкловец отметил, что рабочий день в пятницу, 1 ноября, сокращен не будет. Этого не произойдет поскольку этот день не предшествует самому дню празднования, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что День народного единства отмечается в России 4 ноября ежегодно с 2005 года. Празднование связано с подвигом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободивших Москву от польской интервенции в 1612 году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти дачникам могут начать выделять дополнительные выходные.