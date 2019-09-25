В Ленобласти дачникам могут начать выделять дополнительные выходные

На сбор урожая с 6-10 соток земли может уйти примерно пять дней. Фото: pixabay

На сбор урожая с 6-10 соток земли может уйти примерно пять дней. Фото: pixabay

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петеров выдвинул идею о предоставлении дачникам дополнительных выходных для сбора осеннего урожая. При это их новогодние праздники будут несколько короче.

Соответствующая инициатива направлена в Министерство труда и соцразвития РФ, сообщает РИА Новости. По словам автора инициативы, со сбором урожая нельзя медлить, поскольку он может погибнуть из-за заморозков.

Петров отметил, что на сбор урожая требуется достаточно много времени, а ситуация еще усложнена постепенным сокращением светового дня осенью. Депутат заявил, что на сбор урожая с 6-10 соток земли может уйти примерно пять дней.

В письме также отмечается, что учреждение таких дней должно проводиться за счет сокращения новогодних праздников.

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