Стало известно, куда россияне полетят на Новый год

Стало известно, куда россияне полетят на Новый год
В лидерах Таиланд и ОАЭ.Фото: Pixabay

Большинство россиян собирается встретить Новый год в жарких странах.

Уже сейчас выкуплено в 2,5 раза больше туров, чем год назад.

В лидерах Таиланд и ОАЭ. Россия делит пятое место с Доминиканой и Вьетнамом. И только 6% туров приобретено на российские курорты. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от 120 российских туроператоров. Средний чек на новогодний отдых сейчас составляет 139 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что популярный лоукостер, авиакомпания «Победа», которая входит в группу компаний «Аэрофлот» сообщила, что в этом зимнем сезоне не будет возобновлять международные рейсы из Пулково.

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