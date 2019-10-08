Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова нашла новую работу

Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова стала гендиректором логистической компании Lorus SCM и заместителем гендиректора группы «Соллерс». Обе компании контролируются Вадимом Швецовым. Также она будет управлять его инвестициями и в других логистических бизнесах, включая компании «Пасифик Лоджистик» и «Новая логистическая компания», сообщает РБК.

В конце июню 2019 года Ольга Наумова сообщила о своем уходе с поста гендиректора «Магнит». Она рассказала, что причиной таких действий, прежде всего, стали разногласия, которые возникли между ней и акционерами организации, в отношении дальнейшего развития и трансформации компании «Магнит».

Наумова занимала пост генерального директора сети супермаркетов «Магнит» с июня 2018 года. До этого она на протяжении пяти являлась генеральным директором главного конкурента«Магнита» — сети магазинов «Пятерочка», которая относится к X5 Retail Group.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Магните» установили систему оплаты покупок через скан лица.