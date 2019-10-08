В Китае мать с малолетним ребенком погибли на воздушном шаре

По неизвестным причинам воздушный шар с матерью и ребенком начал быстро набирать высоту и исчез в небе. Фото: pixabay

По неизвестным причинам воздушный шар с матерью и ребенком начал быстро набирать высоту и исчез в небе. Фото: pixabay

Китаянка с трехлетним ребенком разбились на воздушном шаре. Инцидент произошел в китайской провинции Шаньдун 1 октября.

Женщина в возрасте 31 года с маленьким сыном решила прокатиться на воздушном шаре в тематическом парке. Как отмечает газета Daily Mirror, поездка входила в стоимость входного билета.

Отдыхающие могли подняться на воздушном шаре на высоту не более 50 метров, однако по неизвестным причинам воздушный шар с матерью и ребенком начал быстро набирать высоту и исчез в небе. Предполагается, что после этого конструкция разорвалась, а «пассажиры» шара погибли.

Местные правоохранительные органы задержали пятерых градлан, причастных к организации полета. По факту произошедшего ведется расследование. Тематический парк временно закрыт.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Китае произошло смертельное ДТП с автобусом, погибли 36 человек.