Стало известно, кто не поздравил Путина с днем рождения

Список глав государств и правительств зарубежных стран, которые поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, опубликован на сайте Кремля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что среди поздравлений он не видел телеграммы от президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги — Владимира Зеленского. Как сообщает РИА Новости, Песков допускает тот факт, что их поздравления могли и запоздать.

Однако, Песков отметил, что точно не уверен в этом, предположив, что поздравительные телеграммы могут приходить с опозданием по дипломатическим каналам. «А могут и не поступить», — отметил он.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США Владимиру Путину подарили послание в небе. В Калифорнии местные жители заметили в небе надпись VVP67, которую оставил неизвестный самолет.