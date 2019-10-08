В сентябре на переработку в Петербурге сдали 7,6 тонн опасных отходов

В Петербурге за месяц в экомобили и экобоксы сдали порядка 7,6 тонн опасных отходов. Чаще всего горожане приносили батарейки и малогабаритные аккумуляторы.
В сентябре на переработку сдали 5 тонн батареек и акомуляторов, а также 2,3 тонны ртутных ламп.
«Всего с начала года на переработку направлено более 74 тонн опасных отходов», — сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.
С 2019 года список сдаваемых опасных отходов расширился. Экомобили начали прием оргтехники и перифирийных устройств. Помимо этого, принимаются энергосберегающие и ртутные лампы, градусники, термометры и тонометры.
Расписание работы экомобилей и адреса экобоксов можно узнать на сайте комитета по благоустройству и на экопортале.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в августе в Петербурге на переработку сдали 6,7 тонн опасных отходов.