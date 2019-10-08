Появилось видео тестирования комплекса борьбы с беспилотниками

Впервые продемонстрирована на видео работа комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин-К».

На полигоне Лужский в Ленобласти в рамках учений специалисты войск радиоэлектронной борьбы показали, на что способен комплекс «Палантин-К».

В рамках демонстрационных учений, комплекс определил локацию противника, тип сигнала, распространяемого беспилотниками оппонента, а также местонахождение оператора квадрокоптера с якобы взрывоопасным предметом.

По информации телеканала «Звезда», возможности комплекса РЭБ позволяют изолировать врага, ослепив его в коротком и ультракоротком волновом диапазоне и лишив сотовой и транкинговой связи.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полигон «Красный бор» обнесут армированным бетонным ограждением, чтобы не позволить загрязняющим веществам выходить за пределы полигона.