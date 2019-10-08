В Эрмитаже установили гигантскую голову из чугуна

Скульптура современного испанского художника Жауме Пленса «Карлота» появилась в Большом дворе Зимнего дворца.

Жители и гости Северной столицы могут поближе познакомиться с современным искусствам благодаря ежегодному проекту «Скульптура во дворе». Сегодня, 8 октября, состоялось торжественное открытие необычной чугунной инсталляции.

О событии рассказали в официальном сообществе Эрмитажа «Вконтакте». Работа испанского художника играет с человеческим зрением. Издалека пропорции головы кажутся естественными и правильными, а сама фигура — объемной. Однако, подойдя ближе, становятся заметны искажения и плоскостность скульптуры. Выбранный Жауме Пленсом материал также намеренно обманывает взгляд зрителя.

Экспонат простоит в Большом дворе до 12 апреля следующего года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Зимнем дворце прошло награждение лауреатов премии «Балтийская звезда».