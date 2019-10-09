Ученые разрушили миф о вреде красного мяса

Группа экспертов уверяют, что нет никакой взаимосвязи между употреблением красного мяса и появлением рака.

Обо всем рассказала международная группа ученых. Они провели экспериментах, в рамках которого следили за состоянием здоровья людей, предпочитающих употреблять красное мясо. В результате эксперты пришли к выводу, что миф о вреде такой пищевой привычки безоснователен – красное мяса в рационе якобы никак не влияет на возникновение болезней сердечно-сосудистой системы. Речи о раке также быть не может, уверяют они.

При этом ученые призывают сократить количество употребляемого мясо, так как это положительно сказывается на уровне холестерина в крови. Также это поможет побороть болезни сердца. Человек стоит больше есть фрукты и овощи, а также заниматься спортом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые рассказала, кто дольше живет – вегетарианцы или мясоеды. Специалисты призывают найти золотую середину. Можно не отказываться от мяса совсем и при этом прожить долгую жизнь.