В Гатчине прикрыли подпольный игорный клуб

Игровые автоматы. Фото: Рixabay
Игровые автоматы. Фото: Рixabay

Сотрудники правоохранительных органов Гатчинского района пресекли деятельность незаконного игорного клуба в доме 2 по улице Кольцова в Гатчине.

Как стало известно GazetaSPb, правоохранительные органы задержали 28-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, проживающих в Гатчине. Как сообщает источник в правоохранительных органах, задержанные злоумышленники незаконно организовали игорный клуб в помещении дома 2 по улице Кольцова, где проводились азартные игры с использованием 24 игровых автоматов.

По факту организации и проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования возбуждено уголовное дело. С подозреваемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция ищет соучастников противоправной деятельности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге на Королева прикрыли нелегальный игорный клуб.

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В Гатчине прикрыли подпольный игорный клуб