Чиновники в Петербурге отказались передать храм верующим

Чиновники в Петербурге отказались передать храм верующим
Храм был построен в 2015 году на улице Доблести. Фото: vk.com/pokrovhramspb

Комитет имущественный отношений Петербурга отказался передавать храм в Южно-Приморском парке религиозной организации. С просьбой в ведомство обращался председатель Прихода храма Покрова Божией Матери Игорь Александров.

Решение в КИО объяснили отсутствием согласования с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, пишет АБН.

«К обращению не прилагаются документы необходимые для его рассмотрения», — уточнили в официальном ответе комитета.

Храм в Южно-Приморском парке был построен в 2015 году. Участок город предоставил религиозной общине под временное размещение церкви. На месте без разрешения на строительство возвели капитальный храм. В феврале 2019 года по требованию КИО здание решением арбитражного суда было передано в собственность Петербурга.

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