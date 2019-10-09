Российским туристам предложили замену отдыху в Турции

Российским туристам рассказали, где можно провести отпуск вместо турецкого курорта Анталья. В городе приостановили заселение в отели из-за слишком высокого спроса.

Со слов вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, с Турцией сравнимо все Средиземноморье. Он отметил, что курорты схожи как по цене, так и по инфраструктуре.

Барзыкин подчеркнул, что россияне могут выбрать для отдыха Кипр или балканские страны. В ходе интервью радиостанции «Говорит Москва» он добавил, что хорошим местом для отдыха также считается Италия, Греция, Юго-Восточная Азия и Доминикана.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что число туристов из России в Турции выросло на 15%. Жители лидируют по количеству поездок на турецкие курорты.