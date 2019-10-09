Американцы не поддерживают импичмент Трампу

Большинство американцев считает, что для импичмента президента у законодателей нет достаточных доказательств.

Согласно опросу Wall Street Journal, 24% респондентов ответили, что у конгресса уже сейчас достаточно доказательств вины президента.

Однако 31% заявил, что законодателям сначала нужно тщательнее разобраться в случившемся. В свою очередь 39% опрошенных сказали, что собранных сведений недостаточно для импичмента. Согласно опросу, который провело агентство Reuters, среди сторонников Демократической партии 79% считают, что Трампа нужно отправлять в отставку, даже если это навредит демократам на выборах 2020 года. Среди сторонников Республиканской партии за импичмент выступают всего 12%.

Ранее президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (его потенциального конкурента на выборах), который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом разместил стенограмму разговора двух лидеров, из которой следовало, что тема военной помощи не поднималась.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.