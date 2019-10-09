Россияне рассказали, как чаще всего борются с простудой

Жители России рассказали, как чаще всего избавляются от простуды. Около 17% опрошенных признались, что лечатся горячим чаем и куриным бульоном.

Оказалось, что 13% россиян борются с недугом при помощи антибиотиков. 11% предпочитают отечественные препараты и только 8% используют для лечения иммуномодуляторы.

Как сообщили социологи портала «Здоровье Mail.ru», жители стали больше доверять прививкам от гриппа, особенно это стало заметно в последние годы. В действенности вакцинации признались 66% опрошенных. В прошлом году эффективность этого способа предотвращения болезни подтвердили только 37% россиян.

Ранее в GazetaSPb сообщали о способах борьбы с гриппом. Рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора.