Россияне рассказали, как чаще всего борются с простудой

Россияне рассказали, как чаще всего борются с простудой
Россияне стали доверять прививкам от гриппа. Фото: Pixabay

Жители России рассказали, как чаще всего избавляются от простуды. Около 17% опрошенных признались, что лечатся горячим чаем и куриным бульоном.

Оказалось, что 13% россиян борются с недугом при помощи антибиотиков. 11% предпочитают отечественные препараты и только 8% используют для лечения иммуномодуляторы.

Как сообщили социологи портала «Здоровье Mail.ru», жители стали больше доверять прививкам от гриппа, особенно это стало заметно в последние годы. В действенности вакцинации признались 66% опрошенных. В прошлом году эффективность этого способа предотвращения болезни подтвердили только 37% россиян.

Ранее в GazetaSPb сообщали о способах борьбы с гриппом. Рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора.

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