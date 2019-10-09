Девятилетний американец обвиняется в убийстве пяти человек

В штате Иллинойс местный житель в возрасте девяти лет обвиняется в убийстве троих детей и двух взрослых. Фото: unsplash

В штате Иллинойс местный житель в возрасте девяти лет обвиняется в убийстве троих детей и двух взрослых. Фото: unsplash

В Штатах под суд пойдет девятилетний мальчик из штата Иллинойс, который обвиняется сразу в нескольких тяжких преступлениях.

В штате Иллинойс местный житель в возрасте девяти лет обвиняется в убийстве троих детей и двух взрослых, а также в трех поджогах, один из которых с отягчающими обстоятельствами, сообщает издание The Guardian.

Как сообщает издание, в начале апреля этого года школьник совершил поджог передвижного трейлера, который стоял в одно из парков мобильных домов в Чикаго. В пожаре погибли 69-летняя женщина, 34-летний мужчина, двое детей в возрасте двух лет и годовалый ребенок. Еще двое обитателей трейлера смогли спастись.

В случае, если ребенка признают виновным, ему грозит пятилетний испытательный срок, который является единственным решением, учитывая возраст обвиняемого.

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