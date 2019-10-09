Новый смартфон на Android выйдет с дизайном пульта для телевизора

Создатель Android Энди Рубин опубликовал в сойсетях видео, где показан новый смартфон, который скоро выйдет. Его дизайн поразительно напоминает пульт от телевизора.
Глянцевый, разноцветный и напоминающий пульт от телевизора — таким будет новый смартфон, который сейчас разрабатывают специалисты компании Essential. Также новое устройство будет вытянутым и достаточно узким.
На задней панели гаджета расположится камера и датчик для считывания отпечатков пальцев.
Также известно, что представленная версия является очень ранней, а итоговый продукт еще находится в разработке компании Essential.
Напомним, что свой первый смартфон Рубин представил публике в 2017 году, заявив его как нового конкурента Apple и Samsung, однако пользователи выражали многочисленные жалобы на операционную систему и камеры.
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