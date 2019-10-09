В вымирании мамонтов на острове Врангеля нет человеческой вины

Ученые пришли к выводу, что шерстистые мамонты на острове Врангеля вымерли по причине территориальной изоляции.

Исследователи узнали возможные причины исчезновения с планеты последней из существовавших колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на месте современного острова Врангеля и полностью вымерли порядка 4 тысяч лет назад.

Новое исследование опубликовало научное издание Quaternary Science Rewiews.

Известно, что этот вид мамонтов отделился от себе подобных 400 тыс лет назад, а немногим позже распространился по территории от Сибири до Европы и на всей ее местности.

Затем, уже около десяти тысяч лет назад вся огромная популяция вымерла, кроме небольших изолированных групп: на острове Святого Павла, у Аляски и на острове Врангеля. Затем первые две тоже исчезли.

Ученые долго пытались выяснить причину их вымирания и рассматривали самые разные варианты.

Современный анализ костей и зубов, оставшихся от животных, подтвердил раннюю версию: скорее всего шерстистые мамонты вымерли из-за близкого скрещивания, получившегося в результате территориальной изоляции.

Близкородственные связи привели к образованию множества аномалий в организмах мамонтов, и они просто не смогли выжить в окружающей среде.

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