В ВОЗ рассказали, как сохранить хорошее зрение

Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Стюарт Кил назвал способы, благодаря которым можно сохранить хорошее зрение как можно дольше.
Кил рассказал, что для выявления слепоты из-за диабета или глаукомы на ранних стадиях необходимо регулярно проходить осмотр у офтальмолога. Отмечается, что на ранней стадии заболевание можно вылечить «правильно». Он добавил, что нет единого стандарта для определения регулярности осмотрев.
Однако Кил отмечает, что пожилым людям в возрасте от 50 лет рекомендуется посещать специалиста раз в два года, а при заболевании диабетом — раз в год. Также рекомендуется чаще проверять зрение тем, кто работает за компьютером, сообщает РИА Новости.
Для сохранения хорошего зрения эксперт рекомендует чаще гулять на улице, не забывать про солнечные очки и отдыхать при работе за компьютером.
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