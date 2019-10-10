В ВОЗ рассказали, как сохранить хорошее зрение

Для сохранения хорошего зрения эксперт рекомендует чаще гулять на улице. Фото: pixabay

Для сохранения хорошего зрения эксперт рекомендует чаще гулять на улице. Фото: pixabay

Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Стюарт Кил назвал способы, благодаря которым можно сохранить хорошее зрение как можно дольше.

Кил рассказал, что для выявления слепоты из-за диабета или глаукомы на ранних стадиях необходимо регулярно проходить осмотр у офтальмолога. Отмечается, что на ранней стадии заболевание можно вылечить «правильно». Он добавил, что нет единого стандарта для определения регулярности осмотрев.

Однако Кил отмечает, что пожилым людям в возрасте от 50 лет рекомендуется посещать специалиста раз в два года, а при заболевании диабетом — раз в год. Также рекомендуется чаще проверять зрение тем, кто работает за компьютером, сообщает РИА Новости.

Для сохранения хорошего зрения эксперт рекомендует чаще гулять на улице, не забывать про солнечные очки и отдыхать при работе за компьютером.

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