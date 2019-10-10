В США ожидают падения цен на неanm

Министерство энергетики Соединенных Штатов составило прогноз, согласно которому цены на нефть упадут в краткосрочном периоде.

Так, специалисты американского Минэнерго утверждают, что цена барреля нефти марки Brent задержится на отметке $59, но со 2 квартала 2020 года понизится до $58. Эксперты ведомства объясняют это увеличением мировых запасов черного золота, которое становится все более популярным.

Также министерство прогнозирует быструю смену падения цен на их рост. Так уже в скором времени после понижения цены вновь вырастут до $62 за баррель. Поэтому средняя расчетная цена нефти на следующий год, по мнению экспертов, составит примерно $60 за баррель.

Нефть, известна человечеству с давних времен, но раньше ее использовали для строительства, бальзамирования умерших и в качестве топлива.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Госдуме считают, что правительство игнорирует нужды армии.