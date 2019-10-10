Женское супергеройское кино, возможно, снимет Marvel

Такие новости сообщила изданию Variety актриса Бри Ларсон, сыгравшая роль Мисс Марвел.

Бри Ларсон рассказала, что о намерениях снять женское супергеройское кино заявил сам глава студии Кевин Файги. Имеется ввиду фильм, в котором все роли будут отданы женщинам.

Также голливудская звезда отметила, что после такого заявления к главе легендарной студии подошли многие актрисы и выразили свой интерес в участии и создании такой картины.

Также Ларсон подчеркнула, что не несет ответственность за будущее Marvel. И завила, что, если будет достаточно желания и любви, то создание киноленты действительно сможет произойти.

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