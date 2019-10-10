США и Китай могут заключить валютное соглашение

Bloomberg: Известно, что детали договора уже обсуждались в 2019 году, но переговоры оборвались.

Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа обдумывает заключение валютного соглашения с КНР в рамках частичной торговой сделки, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что условия и детали договора уже обсуждались в текущем году, но переговоры оборвались. Вашингтон рассчитывает, что после подписания обеими сторонами этого торгового соглашения страны продолжат переговоры по основным проблемам: интеллектуальной собственности и принудительной передачи технологий.

Сегодня 10 октября начинается тринадцатый раунд торговых переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем: долгие месяцы государства пытаются урегулировать отношения.

Ранее GazetaSPB рассказал, что Минэнерго США прогнозирует краткосрочное снижение цен на нефть.