Бывший футболист «Челси» пошел в хоккей

Экс-вратарь нескольких знаменитых футбольных клубов закончил футбольную карьеру и отправился покорять новый вид спорта.

Петр Чех, который в свое время был вратарем в таких известных футбольныз командах как «Челси» и «Арсенал» стал членом и игроком английского хоккейного клуба «Гилфорд Феникс», который входит в национальную лигу.

Сам Петр рассказал, что очень рад иметь возможность израть за «Феникс». А также надеется помочь этой молодой команде в достижении намеченных целей, поэтому сыграет как можно большее количество матчей в сезоне. Кроме того, бывший футболист отметил, что это будет замечательным опытом играть в хоккей, ведь он нравился ему еще в детстве.

Напомним, что Петр Чех покинул большой футбол после сезона игр 2018-2019. За время своей карьеры он четырежды стал чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы и, будучи в числе игроков сборной Чехии, получил бронзовую медаль в рамках чемпионата Европы.

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