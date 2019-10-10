СПбГУ обещает помочь преподавателям переехать в Пушкин, поближе к новому кампусу

Преподавателям СПбГУ, которые будут работать в новом кампусе в Пушкине, могут предоставить жилье рядом с новым местом. Такое заявление сделал проректор по экономическому развитию университета Михаил Кудилинский.

С его слов, в настоящее время учебное заведение занимается вопросом о том, чтобы у университета была возможность купить жильё в Пушкине на льготных условиях, а также построить служебное жилье, чтобы сотрудники могли жить поближе к работе.

Ранее в GazetaSPb сообщали о петиции против переезда Санкт-Петербургского государственного университета. Ее подписали более тридцати тысяч человек.

В петиции отмечается, что переезд корпусов из центра Северной столицы может нарушить инфраструктуру университетского сообщества. Соответствующая информация размещена на портале Change.org.