СПбГУ обещает помочь преподавателям переехать в Пушкин, поближе к новому кампусу

СПбГУ обещает помочь преподавателям переехать в Пушкин, поближе к новому кампусу
Преподавателям из СПбГУ могут дать новое жилье. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Преподавателям СПбГУ, которые будут работать в новом кампусе в Пушкине, могут предоставить жилье рядом с новым местом. Такое заявление сделал проректор по экономическому развитию университета Михаил Кудилинский.

С его слов, в настоящее время учебное заведение занимается вопросом о том, чтобы у университета была возможность купить жильё в Пушкине на льготных условиях, а также построить служебное жилье, чтобы сотрудники могли жить поближе к работе.

Ранее в GazetaSPb сообщали о петиции против переезда Санкт-Петербургского государственного университета. Ее подписали более тридцати тысяч человек.

В петиции отмечается, что переезд корпусов из центра Северной столицы может нарушить инфраструктуру университетского сообщества. Соответствующая информация размещена на портале Change.org.

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