В Apple разрабатывают очки дополненной реальности

Новое технологичное устройство представят публике уже в следующем году.

Уже давно по профильным изданиям ходили новости и слухи о том, что корпорация разрабатывает очки дополненной реальности, но никто не осмеливался называть конкретную дату выпуска.

Скандальный аналитик Мин-Чи Куо, который непрестанно отслеживает все утечки информации в сфере технологий, и в этот раз порадовал любопытных. Он сообщил, что оптовое крупное производство очков начнется уже в этом квартале, а рынок увидит инновационное устройство уже в первом полугодии следующего года.

Эксперт отмечает, что новинка действительно очень занимательна. Но также, он заявляет, что устройство не будет самостоятельным, для работе ему потребуется смартфон. Вероятнее всего изобретение станет очередным элементом экосистемы Apple.

Ранее GazetaSPB сообщила о выходе новой операционной системы Apple macOS Catalina.