В России могут отменить «банковский роуминг»

В России могут отменить «банковский роуминг»
Дмитрий Медведев. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Председатель правительства Дмитрий Медведев потребовал отменить комиссию при переводе банковских средств из региона в регион (так называемый «банковский роуминг»).

Он отметил, что межрегиональная дискриминация [в банковских услугах] недопустима и должна быть устранена, сообщает РИА «Новости».

По его словам, кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут.

Ранее Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России «уперлась в свой структурный потолок», однако считает, что стимулировать ее рост за счет денежно-кредитной политики опасно.

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