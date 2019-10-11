Народный архитектор РФ Андрей Боков: «Архитектура теряет признаки свободной профессии»

Доктор архитектуры, вице-президент Международной академии архитектуры, народный архитектор РФ, академик РААСН Андрей Боков вошел в состав жюри конкурса «Золотой Трезини», который оценивает архитектуру как род искусства. По мнению академика, в возвращении архитектуры в лоно художественной культуры заинтересована не только Россия.

«Несомненная ценность конкурса “Золотой Трезини”, на мой взгляд, заключается в основном лозунге, в основном заявлении его организаторов, которое сводится к тому, что архитектура является частью художественной культуры, что архитектура вне художественной культуры оказывается неполной и неполноценной, и сегодня напоминание об этом как никогда актуально и крайне необходимо, – говорит Андрей Боков. – Я глубоко убежден, что в возвращении архитектуры в лоно художественной культуры заинтересована не только Россия, это актуально для окружающего мира, актуально для состояния профессии. Архитектура, к сожалению, продолжает терять признаки творческой профессии, прежде всего свободной профессии, то есть все то, что ценой усилий было завоевано когда-то в 1990-е годы, сегодня, под давлением строительного бизнеса, к сожалению, мы утрачиваем».

По словам Андрея Бокова, сегодня слова о том, что существуют представления о гармонии, о красоте, о том, что красота спасает мир, кажутся несколько наивными и банальными, вызывают раздражение. Но это несомненно так, это мощнейшие стимулы, инструменты и средства организации пространства, создания более гуманного окружения, в котором мы все крайне нуждаемся. «Вне художественной наполненности, вне художественной полноценности, артистической полноценности, вне усилий архитектора, вне создания волнующей и гармоничной среды счастье человеческое недостижимо, – уверен академик. – А Петербург является тем местом, тем пространством, которое в большей степени, чем любой другой российский город и чем любой из городов мира подобного рода, имеет право претендовать на то, чтобы быть прямой проекцией художественной культуры».

Напомним, Второй архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проводится при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Всемирного клуба петербуржцев. В число партнеров «Золотого Трезини» входят Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Объединение архитектурных мастерских, Санкт-Петербургский Союз дизайнеров, Союз реставраторов Санкт-Петербурга и ВООПИиК.

Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. Лучшие архитектурные проекты участников конкурса пополнят собрание Генерального партнера «Золотого Трезини» – Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В конкурсе участвуют более 170 проектов-номинантов со всей России. Заявки на конкурс принимаются до 15 октября включительно на сайте www.goldtrezzini.ru. Участие бесплатно.

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