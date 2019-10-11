Петербуржцы выбрали, что будет находиться в парке «Тучков буян»

Для выбора наполнения арт-парка на проспекте Добролюбова было решено провести онлайн-голосование. В нем поучаствовали семь тысяч жителей города на Неве.

Сегодня, 11 октября голосование на тематическую наполненность «Тучкова Буяна» завершилось. Об этом Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе городской администрации. По мнению семи тысяч проголосовавших, наиболее уместны на территории парка должны быть: главный газон Петербурга, который получил 88% голосов, зимний каток, — за него проголосовали 84% участвующих в опросе петербуржцев, — а также ботанический сад и фонтаны-шутихи с результатом в 77%. Последний лидирующий вариант — открытая сцена, за нее отдали 75% голосов.

Наименее популярными среди жителей Северной столицы оказались ярмарка сувениров, рынок антиквариата и экспозиця на военно-патриотическую тему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о процессе строительства арт-парка на месте судебного квартала.