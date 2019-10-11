Эмануэль Маммана отправится на обследование в европейскую клинику

Защитник «Зенита», получивший травму на матче в Екатеринбурге пройдет углубленное обследование в одной из клиник Европы.

Эмануэль Маммана повредил колено в ходе матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда сине-бело-голубые играли с «Уралом» в Екатеринбурге. По предварительному диагнозу российских медиков, футболист получил частичный разрыв передней крестообразной связи левого колена.

Игрок отправится в одну из ведущих клиник Европы, где врачи проведут углубленное обследование спортсмена. Футболисту, вероятно, может потребоваться хирургическое вмешательство. В таком случае, реабилитационный период займет до восьми месяцев.

Об этом сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb писала о том, что генеральный директор сине-бело-голубых рассказал об операции Малкома, который повредил бедро в матче с «Динамо».