В Шереметьево отстранили от работы сотрудника, пропустившего вооруженного пассажира на рейс

Работника аэропорта, который пропустил на борт пассажирского самолета мужчину с травматическим оружием, отстранили от выполнения обязанностей на время расследования.

По главной версии такое допущение произошло из-за несоблюдения правил безопасности и стандартов проведения досмотра одним из сотрудников, сообщила пресс-служба Шереметьево.

Также отмечается, что после инцидента увеличили контроль за работой инспекторов досмотра, провели инструктажи по процедуре досмотра.

Напомним, что 10 октября самолет, летевший рейсом из Москвы в Бургас, город в Болгарии, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. Причина была в том, что одного из пассажиров оказался травматический пистолет, который не изъяли во время досмотра.

Выяснилось это в момент, когда мужчина решил уже в полете передать оружие стюарду.

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