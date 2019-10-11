Трамп назначил нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп решил назначить заместителя госсекретаря США Джона Салливана послом в России, сообщается в распространенном Белым домом заявлении.

Он заменит покинувшего Россию Джона Хантсмана.

Салливан занимает должность заместителя главы американского внешнеполитического ведомства. В марте после отставки Рекса Тиллерсона он временно исполнял обязанности главы Госдепа.

Как пишут СМИ, именно Салливан сыграл ключевую роль в высылке российских дипломатов после дела Скрипалей. Несмотря на это, в России согласились на такое назначение. Трамп называл Салливана человеком, которого уважают в Москве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что большинство американцев считает, что для импичмента президента у законодателей нет достаточных доказательств.