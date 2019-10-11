Заоблачные долги Гуцериева опровергли

Ранее в издании Forbes насчитали долги суммой более триллиона рублей у семьи Сергея Гуцериева.

Сотрудники группы «Сафмар», которая является собственностью бизнесмена заявили, что триллионный долг Гуцериева — фикция.

Также сотрудники «Сафмар» назвали предшествующую скандалу публикацию в знаменитом издании Forbes «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Кроме того, они подчеркнули, что намерены подать иск в суд.

В заявлении группы также особенно отмечалось, что они «неоднократно заявляли», что группа «Сафмар» и ее главный владелец никак не связаны с долгами Бинбанка и Ростбанка, которые являются обязательствами их прошлого акционера Михаила Шишханова.

Напомним, что Forbes накануне опубликовал материал, где утверждалось, что бизнесмен Михаил Гуцериев задолжал различным банкам порядка триллиона рублей.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Сбербанк намерен отменить комиссию на межрегиональные переводы.