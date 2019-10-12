В Госдуме прокомментировали слова министра обороны ФРГ о «Северном потоке — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против попыток остановить проект строительства газопровода «Северный поток-2».

Депутат назвал Германию надежным партнером по проекту «Северный поток — 2».

«Очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер. Для Берлина действительно очень выгоден данный проект», — заявил депутат, сообщает RT.

Ранее министр обороны ФРГ и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» уже невозможно. При этом она отметила, что Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Новак допустил, что строительство «Северного потока-2» в обход Дании обойдется дороже.