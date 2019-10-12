В Волхове восстановили водоснабжение

В Волхове восстановили водоснабжение
Прорыв устранен. Фото: Pixabay

Специалисты ГУП «Леноблводоканал» восстановили водоснабжение Волхова. Работники завершили замену 6-метрового участка лопнувшего трубопровода диаметром 500 мм.

Волхов-1 переключили с резервной линии водоснабжения на постоянную. В настоящее время оно работает на постоянной схеме. Работы завершили сегодня утром, 11 октября, в них были задействованы 12 специалистов и спецтехника.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, все аварийно-восстановительные работы уже завершены.

На протяжении всего времени производства аварийно-восстановительных работ был организован подвоз воды — в городе работали 9 автоцистерн.

Ранее в GazetaSPb сообщали о причинах аварии в Волхове. Работникам ремонтной бригады удалось выявить место прорыва сети водоснабжения.

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