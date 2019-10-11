Причина аварии в Волхове найдена и устраняется

Сотрудники ремонтной бригады «Леноблводоканала» выявили место прорыва сети водоснабжения в Волхове.

Трубопровод толщиной 500 миллиметров прорвало в поле между улицами Кошевого и Чапаева. Место аварии перекроют на время восстановительных работ, которые продлятся, предположительно, до 18 часов, сообщает пресс-служба губернатора правительства Ленинградской области.

Также сообщается, что жители части города Волхов-2 уже получили горячую воду. В то же время на части территории Волхов-1 она все еще отсутствует. А школы, больницы, детские сады и другие социально значимые объекты также полностью обеспечены водоснабжением.

До окончания аварийно-восстановительных работ будут дежурить автоцистерны «Леноблводоканал» на следующих участках: улица Дзержинского, до 5; улица Советская, дом 18; улица Пролетарская, дом 1; улица Расстанная, дом 10.

Ранее GazetaSPB сообщила, что жители Волхова остались без воды.