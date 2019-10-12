Малознакомый мужчина более года насиловал 15-летнюю девочку в Гатчине

В городе Гатчина Ленобласти жительница рассказала, что малознакомый мужчина продолжительное время развращал ее дочь.

Женщина обратилась в полицию в пятницу, 11 октября, в вечернее время. Со слов 39-летней заявительницы, малознакомый мужчина, известный ей как «Михроб», совершал половые сношения с ее 15-летней дочерью. Она добавила, что это продолжалось с июля 2018 до 24 сентября 2019.

Как сообщает 47news, возраст указанного злоумышленника мать не назвала. Она также заявила, что ребенок состоит в психоневрологическом диспансере, а также под присмотром инспекторов по делам несовершеннолетних.

В настоящее время ведется проверка по факту обвинений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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