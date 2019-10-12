В Вашингтоне задержали актрису Джейн Фонда за участие в протесте

Американскую актрису и обладательницу двух «Оскаров» задержали за отказ выполнить требования полицейских на экологической забастовке в Вашингтоне.

Арест 81-летней актрисы произошел во время митинга у Капитолия США. Митингующие взывали к проблемам изменения климата, сообщает The Hollywood Reporter. Отмечается, что всего за участие в незаконном протесте было задержано 16 активистов. Звезда Голливуда участвовала в митинге вместе с группой Oil Change International.

Как сообщают СМИ, на участие в митинге на ступенях Капитолия ее вдохновила шведская школьница- экоактивистка Грета Тунберг. Как заявила Фонда, приводя слова Тунберг, наш общий дом уже в огне, и мы обязаны действовать как при настоящем пожаре.

Видео задержания опубликовано в Instagram актрисы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что слова Путина побудили Грету Тунберг изменить профиль в Twitter.