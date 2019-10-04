Слова Путина побудили Грету Тунберг изменить профиль в Twitter

Шведская экоактивистка 16-летняя Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после выступления президента России Владимира Путина.

На заседании Российской энергетической недели он заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступления школьницы. Путин подчеркнул, что Грета — «добрая девочка и очень искренняя», но «использовать детей и подростков» даже в таких целях достойно осуждения.

Грета после выступления Путина сменила описание профиля на: «Добрый, но плохо информированный подросток».

Прежде в описании Тунберг в Twitter значилось: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Фраза отсылала к оценке, которую дал выступлению Тунберг на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп.

Напомним, Грета Тунберг выступила 24 сентября на Генассамблее ООН. Она обратилась к мировым лидером с речью об изменении климата. Экоактивистка обвинила политиков в том, что они думают о деньгах и экономическом росте, в то время как люди и экосистемы гибнут из-за климатических изменений.