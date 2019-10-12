Рукопожатие дольше трех секунд вызывает тревогу

Чтобы расположить к себе собеседника в ходе приветствия, необходимо сжимать его руку не дольше трех секунд. Фото: https://pixabay.com/

Чтобы расположить к себе собеседника в ходе приветствия, необходимо сжимать его руку не дольше трех секунд. Фото: https://pixabay.com/

Ученые из Шотландии выяснили, что продолжительное и крепкое рукопожатие не всегда воспринимается положительно.

По мнению экспертов, слишком долгое удерживание чужой руки может негативно сказаться на развитии как личных, так и деловых отношений, вызывая у собеседника беспокойство и напряженность. К таким выводам исследователям из Университета Данди помогли прийти 34 добровольца.

В ходе эксперимента один из ученых здоровался с каждым в трех разных вариациях: без пожимания рук, коротким и длительным (более трех секунд) рукопожатием. Участники опыта не знали, в чем заключается суть эксперимента. Выяснилось, что наиболее естественным для окружающих кажется непродолжительное рукопожатие. А вот отсутствие или присутствие этого жеста никак не повлияло на поведение испытуемых.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что люди, которые медленно ходят, выглядят старше своих лет.