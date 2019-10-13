В калифорнийских отелях запретили раздавать гели для душа в бутылочках

У гостиниц есть немногим больше трех лет, чтобы полностью избавиться от пластиковых емкостей. Фото: https://pixabay.com/

У гостиниц есть немногим больше трех лет, чтобы полностью избавиться от пластиковых емкостей. Фото: https://pixabay.com/

В гостиницах Калифорнии посетителям отелей не будут предоставлять средства личной гигиены в небольших одноразовых упаковках.

Такой закон подписал губернатор штата, Гэвин Ньюсом. Данную меру приняли в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, чему способствует повсеместное распространение пластика.

С 1 января 2023 года на территории всех отелей штата Калифорнии не должно быть пластиковых бутылок объемом менее 150 миллилитров. По новому закону, проверяющие могут оштрафовать компанию-нарушителя на пятьсот долларов. Впоследствии, если такое повторится вновь, гостинице придется заплатить в разы больше — две тысячи долларов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под воздействием солнечных лучей пластик разлагается в разы быстрее: за десятки и сотни лет, но не тысячи, как утверждалось ранее.