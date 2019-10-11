Солнце разложило пластик в десять раз быстрее ожидаемого

Ученые из США опровергли факт о том, что пластик разлагается тысячи лет.

Так, новое исследование показало, что пластик может разложиться в десятки раз быстрее, чем утверждала пресса и различные государственные агенства: это займет сотни, а может, и десятки лет, но не тысячи.

Эксперименты проводились с полистиролом.

Полистирол — полимер, который повсеместно используется для производства одноразовой посуды, упаковок, стройматериалов и другого. Он не является токсичным, но многочисленные активисты, чиновники и люди по всему миру подняли панику из-за того, что он, якобы, разлагается тысячами лет, загрязняя окружающую среду.

Исследователи из института океанографии Массачусетского университета провели эксперимент, чтобы понять насколько достоверна эта информация. В лаборатории проследили, как долго будут разлагаться пять популярнейших видов полистирола под воздействием света в 3 раза ярче, чем на линии экватора.

Итоги показали, что пластик разложился частично на углекислый газ и другие вещества, попавшие в воду. Требуются дополнительные исследования.

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