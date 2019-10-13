Сборная России обыгрывает Кипр 2:0

Идет уже вторая половина матча между сборными России и Кипра в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.

Сегодня на футбольном поле встречаются команды из России и Кипра, игра проходит в Никосии.

По итогам прошедшего времени сборная Кипра проигрывает сборной России со счетом 0:2. Первый гол забил Денис Черышев, автор второго — Магомед Оздоев.

Напомним, что российская команда занимает 2 место в группе I и имеет 18 очков после 7 сыгранных матчей. Лидер группы — команда, представляющая Бельгию.

В предыдущем матче, который состоялся 10 октября, и также был отборочным на Чемпионате Европы, Россия на матче в Москве обыграла Шотландию со счетом 4:0.

Сегодняшняя встреча продолжается.

Чемпионат Европы по футболу проводится с 1960 года, раньше он носил название «Кубок европейских наций».

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