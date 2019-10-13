МИД Чехии намерен вызвать посла Турции для объяснений по поводу операции в Сирии

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек намерен вызвать в понедельник посла Турции для объяснений по поводу военной операции «Источник мира» в Сирии.

«СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения. В понедельник вызову турецкого посла (в Чехии), а затем полечу решать ситуацию в Сирии со всем Евросоюзом. Я выступаю за дипломатическое решение», — сообщили Петршичек в Twitter.

Накануне турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. В США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию на севере Сирии, несмотря на призывы стран, в том числе США.